Ex Credito cooperativo fiorentino, Denis Verdini rinviato a giudizio

13:35 - Il coordinatore di Forza Italia Denis Verdini è stato rinviato a giudizio per la vicenda legata alla gestione del Credito cooperativo fiorentino (Ccf) di cui è stato presidente fino al 2010. Lo ha deciso il gup del tribunale di Firenze Fabio Frangini. A giudizio anche il parlamentare di Forza Italia Massimo Parisi. Stralciata la posizione di Marcello Dell'Utri: per lui servirà infatti una richiesta di estradizione suppletiva al Libano per poter procedere.

Per Dell'Utri la nuova udienza è stata fissata per il 18 settembre 2014, per Verdini e Parisi la prima udienza invece è stata fissata per il 21 aprile 2015.