Dell'Utri è rientrato dal Libano Trasferito in carcere a Parma

18:46 - Atterrato all'aeroporto di Fiumicino con il volo AZ 827 proveniente da Beirut, Marcello Dell'Utri, estradato dal Libano, è stato poi trasferito nel carcere di Parma in ambulanza. L'ingresso è avvenuto a velocità sostenuta. L'ex senatore di Forza Italia è stato scortato da due auto della Polizia penitenzaria. Quella di Parma è una delle strutture, in Italia, tra le più attrezzate dal punto di vista medico.

A bordo dell'aereo Alitalia, insieme a Dell'Utri c'era anche la figlia Chiara. L'operazione è stata eseguita con la massima riservatezza. Una volta atterrato a Fiumicino l'ex senatore è stato preso in consegna da funzionari e agenti della Polizia di frontiera e accompagnato in uno degli uffici della Polaria per le incombenze burocratiche di rito.



Qui i funzionari della Dia, giunti da Palermo, hanno notificato l'ordinanza di esecuzione della pena a 7 anni di reclusione. Il provvedimento era stato emesso dalla Procura generale di Palermo subito dopo la sentenza della Cassazione con la quale è diventata definitiva la condanna dell'ex senatore per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex senatore è stato poi affidato alla Polizia penitenziaria.



Sequestrati a Dell'Utri circa 26mila euro - A Fiumicino Dell'Utri è stato perquisito e, in esecuzione di un provvedimento della Procura Generale, che disponeva il sequestro di "cose relative al reato", gli è stata sequestrata la somma di denaro che aveva con sé, circa 26mila euro, oltre a quattro telefoni cellulari, due libretti di assegni, una drive pen e alcune agende personali.



Dell'Utri si limita a un "sono stanco" - Sul volo che ha portato Dell'Utri da Beirut a Roma, viaggiavano anche alcuni giornalisti della carta stampata. "Abbiamo provato a parlare con lui durante il volo - hanno raccontato - ma siamo stati sempre bloccati. Siamo riusciti solo ad ottenere alcuni sorrisi e la battuta 'sono stanco', La figlia Chiara ha viaggiato a circa metà dell'aereo, aveva un turbante e ha utilizzato all'inizio un velo verde per coprirsi. Ha cercato di parlare in qualche modo con il padre, qualche parolina, qualche segno".



Dell'Utri in stato di arresto dal 12 aprile - L'ex senatore era stato arrestato il 12 aprile all'Hotel Phoenicia di Beirut, e quindi ricoverato quattro giorni più tardi all'ospedale Al Hayat, dove si trovava in stato di detenzione da quel momento. Il provvedimento di estradizione è stato firmato il 23 maggio dal presidente libanese Michel Suleiman. Il mese scorso Dell'Utri era stato condannato il mese scorso in via definita a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.