Trapani, 12enne del Gambia si tuffa e annega: era in Italia da due mesi

Era arrivato due mesi fa in Italia su un barcone e viveva in un centro accoglienza migranti minorenni non accompagnati, è morto annegato nelle acque di Cala Calazza di San Vito Lo Capo (Trapani), dove si era tuffato poco dopo pranzo. E' la tragica fine di un dodicenne, originario del Gambia. Sembra che, poco dopo essere entrato in acqua, il ragazzino abbia avuto un malore. Alcuni bagnanti hanno lanciato l'allarme, inutile l'intervento del 118.