Bologna, è morto il 13enne scomparso da giovedì: il corpo ritrovato in un canale

E' stato trovato nelle acque del Canale emiliano-romagnolo, nel Bolognese, il corpo del 13enne scomparso giovedì sera a Budrio . Il ragazzino, Sanad Hassain, originario del Bangladesh, era uscito di casa verso le 18. Il giorno dopo lo zainetto e la bici erano stati rintracciati vicino all'argine e subito erano scattate le ricerche dei sommozzatori del vigili del fuoco. Probabilmente Sanad è scivolato in acqua e non è più riuscito a risalire.

I carabinieri: "Caduta accidentale" - Sono stati i carabinieri a dire che il decesso "risulta con ottima probabilità riconducibile alla caduta accidentale nel canale" anche se, precisano, sono in corso "gli accertamenti". Da un primo esame il corpo del ragazzino non presenta alcun segno particolare. Il rinvenimento, avvenuto all'altezza di Villa Fontana, nel Comune di Medicina, era a circa tre chilometri dal luogo dove era la sua bicicletta.



La notizia del tragico ritrovamento è stata comunicata via Facebook dal sindaco di Budrio Maurizio Mazzanti, che ha scritto sul social network: "E' con grande dolore che devo comunicare che è stato trovato il corpo di Sanad nel Canale emiliano-romagnolo. Tutta la nostra comunità è vicina alla famiglia".