Abusivismo, scontri a Licata: quattro feriti, cinque arresti

Gli scontri in contrada Gallodoro sono esplosi dopo che il gruppo di manifestanti presenti per impedire l'abbattimento della casa abusiva ha cercato di bloccare i camion carichi di mobili e suppellettili raccolti nella villetta. Dopo che le forze dell'ordine hanno riportato la calma, le ruspe sono entrate in azione.



Minacce e aggressioni al sindaco - In passato il sindaco di Licata, Angelo Cambiano, è stato vittima di aggressioni e il 9 maggio ignoti avevano appiccato il fuoco alla casa di campagna di suo padre. Nei giorni successivi aveva avuto una "tutela" e il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, lo ha incitato ad "andare avanti".



Il primo cittadino sta portando avanti, con la Procura di Agrigento, dopo aver sottoscritto il 7 ottobre del 2015 un protocollo d'intesa, gli interventi di demolizione di case abusive. La ditta che ha vinto la gara aveva rimesso l'incarico dopo avere ricevuto minacce, poi ha ripreso i lavori.



Cambiano è stato recentemente denunciato alla polizia municipale dal Comitato per la tutela della casa, al quale sono iscritti molti degli ex proprietari di edifici da demolire, per un presunto abuso edilizio relativo al pergolato della sua villetta. I vigili urbani hanno avviato i controlli. "Ho comprato la casa, e sono pronto a mostrare l'atto, così come è in questo momento - ha dichiarato il sindaco -. Non ho eseguito alcun abuso edilizio né nel pergolato, né in altre parti dello stabile".