Sardegna, minacciavano barista suicida con video hard: 3 indagati

La Procura di Tempio Pausania ha iscritto sul registro degli indagati il nome di tre giovani per la morte di Michela Deriu, la barista di Porto Torres che nella notte tra il 4 e il 5 novembre si è tolta la vita impiccandosi. Per i tre le accuse sono istigazione al suicidio, diffamazione aggravata e tentata estorsione: i giovani avrebbero minacciato la ragazza di divulgare un suo video hard se non avesse consegnato loro una somma di denaro.