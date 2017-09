Tiziana Cantone, la madre dopo la richiesta di archiviazione: "Combatterò per restituirle la dignità"

La procura di Napoli nord ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per istigazione al suicidio di Tiziana cantone. Il 13 settembre 2016 la 31enne si tolse la vita nella sua casa di Mugnano, nell'hinterland del capoluogo campano, dopo la divulgazione in rete di filmati hard che la vedevano protagonista. La madre: "Combatterò per restituire a mia figlia l'onore, la dignità e l'identità che le hanno rubato".