Rimini, rapinatore scambia un'agenzia per una banca: chiede scusa e se ne va

Un uomo sulla sessantina con il volto coperto da una sciarpa e pistola in pugno ha fatto irruzione nella sede della Bnl Paribas nel centro di Rimini. Alle parole "Ferma, questa è una rapina, dammi tutti i soldi che hai", l'unica operatrice dietro allo sportello ha risposto con freddezza: "Guardi che qui di soldi non ce ne sono, qui si viene solo per avere informazioni su come investire". Il rapinatore infatti aveva scambiato per banca un'agenzia di consulenza finanziaria. Presa coscienza dell'errore l'uomo ha chiesto scusa all'operatrice ed è uscito dall'edificio.