Tenta la rapina in banca con la pistola, gli impiegati lo ignorano

“Fermi tutti è una rapina”, ma gli impiegati della banca lo ignorano e lui pistola alla mano, preso dal panico, fugge precipitosamente insieme al socio, che lo attendeva all’ingresso in funzione di palo. No, non è la scena del film Fantozzi in Paradiso, dove il ragionier Ugo e Filini inscenano un disastroso tentativo di rapina. E’ accaduto veramente lo scorso aprile a Lombriasco, in provincia di Torino.