Roma, rapina un supermercato armato di mannaia: bloccato da un migrante

Le immagini - Il video mostra l’uomo, un pregiudicato sottoposto a sorveglianza speciale, mentre svuota le casse sotto gli sguardi spaventati dei presenti. il rapinatore, col viso celato da un passamontagna, un paio di occhiali e un casco, ha minacciato i commessi con una mannaia per farsi consegnare l’incasso. Poi, con in tasca 400 euro, si è diretto verso l’uscita. Il coraggioso extracomunitario non si è dato per vinto e, dopo averlo afferrato per il giubbotto, è riuscito a disarmarlo.



L'arresto - Il 37enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Centocelle, accorsi sul posto dopo la segnalazione del responsabile del punto ventita. I militari hanno disposto il sequestro dell’arma utilizzata per terrorizzare i dipendenti e recuperato la refurtiva. L’uomo è stato portato in caserma, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.