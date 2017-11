Maltrattamenti in un asilo di Vercelli, arrestate tre maestre

Secondo gli inquirenti, le educatrici avevano generato un autentico "stato di terrore" all'interno delle classi. Le telecamere, in alta risoluzione, sono state installate nelle aule didattiche, nei corridoi, nella mensa e persino nella palestra della scuola. Dei 52 episodi di maltrattamenti, sono una ventina quelli ritenuti di maggiore gravità.



"Ti faccio girare la testa al contrario", "ti faccio cadere tutti i denti", sono alcune delle minacce registrate dalla videosorveglianza. "Spero che ti cada la mano", dice una insegnante a un bambino che aveva provato a ribellarsi all'ennesima sberla.



Le maestre parlano anche tra loro dei maltrattamenti sui piccoli. "Indovina a chi ho suonato oggi la bottiglia sulla testa?", chiede una maestra all'altra davanti ai bambini, a loro volta istigati in alcuni casi alla violenza. "Dagli una sberla, ti autorizzo io. Dagliela secca", afferma un'altra educatrice a un bimbo durante il pasto in mensa.



Codacons: "Che fine ha fatto il ddl sorveglianza?" - "Si tratta dell'ennesimo caso di violenze su bambini registrato in una struttura scolastica italiana. Che fine ha fatto il ddl sull'installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio-assistenziali per anziani, approvato nell'ottobre del 2016 alla Camera?". E' la domanda provocatoria rivolta al Parlamento dal Codacons.



"Ancora una volta i bambini sono vittime di maltrattamenti da parte degli insegnanti e si stanno moltiplicando i casi di violenza negli asili portati alla luce solo grazie a telecamere nascoste installate dalla magistratura", ha commentato il presidente Carlo Rienzi. "Questo dimostra come sia necessario installare telecamere di videosorveglianza in tutti gli asili e scuole elementari d'Italia, per controllare l'operato del personale scolastico ed evitare abusi che possono avere conseguenze anche gravi sui bambini".