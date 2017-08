Niccolò, le parole del papà: "Voglio giustizia per mio figlio"

"Voglio solo giustizia per mio figlio, perchè non è concepibile che io, a 57 anni, debba dare sepoltura a mio figlio 22enne": è il duro sfogo del padre di Niccolò, il giovane morto in Spagna dopo un'aggressione in discoteca. "Non è stata una disgrazia, non è stato un incidente, è stato un assassinio: Niccolò è stato colpito per essere ucciso", ha poi aggiunto l'uomo ai microfoni di Newsmediaset.