Niccolò, "il governo in costante contatto con le autorità spagnole"

"Il governo è in costante contatto con le autorità spagnole e non mancherà di usare tutti gli strumenti a disposizione perché le indagini" sull'uccisione di Niccolò Ciatti "vadano avanti fino all'individuazione a alla condanna dei colpevoli". E' quanto afferma Dorina Bianchi (Ap), sottosegretario ai Beni culturali, che commenta: "Non si può morire a 22 anni pestati senza pietà, tra l'indifferenza di tanti".