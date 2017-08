Niccolò, conclusa l'autopsia: il corpo presto in Italia

I medici legali avrebbero concluso l'autopsia sul corpo di Niccolò Ciatti, il ragazzo italiano picchiato a morte in una discoteca a Lloret de Mar, in Spagna. Secondo fonti locali si attendono i risultati di una serie di esami, al termine dei quali, se il magistrato non ordinerà ulteriori accertamenti e darà il nulla osta, il corpo del ragazzo potrebbe rientrare in Italia.