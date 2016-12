Milano, Corte d'Appello: "Saluto romano non è reato se commemorativo"

Il saluto romano non è reato se commemorativo. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano confermando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare che aveva già assolto due accusati, Marco Clemente e Matteo Ardolino, entrambi membri di Casapound, il 10 giugno del 2015. La Corte ha decretato che le circonstanze del saluto romano in questa circostanza non erano abbastanza chiare da poter definire se sia stato effettivamente un atto ideologico o solo commemorativo.