Milano, 80enne contromano in tangenziale: tre feriti

Un 80enne ha guidato contromano sulla tangenziale est di Milano, all'ingresso di Vimercate Sud, provocando un violento incidente. Tre i feriti, di cui due in gravi condizioni. E' accaduto nel tardo pomeriggio della giornata di Natale. L'impatto è stato devastante. Gli automobilisti - che marciavano sulla corsia in direzione sud - all'improvviso si sono trovati di fronte la vettura dell’anziano. Pochi secondi e una macchina non è riuscita a evitare di scontrarsi frontalmente con l’auto dell'80enne.