Prende autostrada Palermo-Catania contromano: due feriti

Grave incidente sulla Palermo-Catania tra Trabia e Termini Imerese. Una vettura è entrata in contromano sull'autostrada Palermo Catania nei pressi di Altavilla Milicia. Alcune vetture sono riuscite ad evitare il mezzo che procedeva verso Palermo nella carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Un'auto se l'è vista arrivare addosso e non è riuscita ad evitarla. L'impatto frontale è stato violentissimo. Due i feriti.