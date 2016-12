Meteo, nuovo peggioramento alle porte: mercoledì piogge diffuse e clima fresco

Previoni per martedì - Al Nordovest inizio di giornata con bel tempo, a parte la presenza di strati di nubi alte; nel pomeriggio qualche locale pioggia in Liguria, più nuvole anche su Alpi e Prealpi; tra sera e notte piogge sparse in tutte le regioni. Al Nordest al mattino cielo parzialmente nuvoloso sulle Venezie, più soleggiato in Emilia Romagna; nel pomeriggio qualche pioggia isolata sulle zone prealpine e sull’Appennino emiliano, altrove nubi sparse, non compatte; dalla sera aumenta il rischio di piogge in Veneto. Al Centro residue nubi lungo l’Adriatico, con deboli piogge in Molise, ampie schiarite nelle altre regioni; nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità in Toscana e lungo l’Appennino, ma senza fenomeni di rilievo, poco nuvoloso altrove, con un ulteriore miglioramento anche sulle zone adriatiche. Al Sud ancora in prevalenza nuvoloso, tranne in Campania, con deboli piogge in Puglia e Calabria tirrenica, in esaurimento nel pomeriggio, quando il cielo diverrà quasi ovunque poco nuvoloso. In Sicilia al mattino nuvolosità variabile, tranne nel sud dell’isola, con possibili piogge nel Messinese; nel pomeriggio migliora, con la presenza solo di nubi sparse. In Sardegna cielo parzialmente nuvoloso, con più spazio al sole nella parte tirrenica. Temperature massime in calo al Nord, in rialzo al Centrosud. Vento di Maestrale fino a moderato su medio e basso Adriatico, Ionio e Isole.