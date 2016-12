Meteo, correnti fredde da Nordest e prima neve sulle cime delle Alpi

Previsioni per lunedì. Al Nordovest temporaneo miglioramento del tempo con le ultime residue precipitazioni sulla Lombardia in rapido esaurimento. Nel pomeriggio soleggiato in particolare su Liguria, Valle D'Aosta, alto Piemonte. Nella notte nuovo peggioramento con ripresa delle precipitazioni su Piemonte, ovest Lombardia, nuove nevicate su Alpi occidentali oltre 1200-1400 metri. Al Nordest cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse; tendenza ad esaurimento dei fenomeni nella seconda parte della giornata, ancora possibili in Romagna e in forma isolato attorno ai rilievi del Triveneto, nevose attorno a 1500 metri. Al Centro condizioni di tempo variabile con tempo a tratti instabile: precipitazioni più probabili su Marche, Umbria e Lazio nel pomeriggio /sera anche su Abruzzo e Molise. Temporaneo miglioramento tra sera e notte. Al Sud condizioni di spiccata variabilità con precipitazioni isolate più probabili su Campania, nord della Calabria, Basilicata e Puglia. Sulle Isole tempo inizialmente soleggiato poi nel pomeriggio/sera tendenza a qualche rovescio o isolato temporale nell'ovest e nord della Sicilia e aumento della nuvolosità in Sardegna. Temperature in generale diminuzione, sensibilmente inferiori alla norma al Nord, clima ancora mite al Sud. Ampio il divario termico tra Nord e Sud: previsti nel pomeriggio 13°C a Torino e 26°C a Catania. Giornata ventosa per Bora su alto Adriatico, Tramontana in Liguria, Maestrale in Sardegna.