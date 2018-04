Ucciso con due fendenti alla gola a dicembre, arrestato un vicino di casa

L'arrestato, già noto alla giustizia, non ha confessato il delitto che secondo l'accusa è stato premeditato. "Il movente - spiega la procuratrice di Monza, Luisa Zanetti - è l'astio, l'incapacità di tollerare le violazioni condominiali".



L'ostilità, sottolineano gli investigatori, era unilaterale. A scatenare la furia omicida del 59enne, è stato tra le altre cose anche l'utilizzo dell'acqua condominiale da parte di Redaelli. "Non accettava che la vittima utilizzasse l'acqua condominiale per pulire la macchina e altri usi personali. L'astio era tale che anche due anni prima Redaelli, persona solitaria, era già stato aggredito a pugni in volto dal presunto assassino", continua Zanetti.



Redaelli non aveva un lavoro fisso: saltuariamente collaborava con un fiorista e viveva dei risparmi ereditati dai genitori. Amava particolarmente la sua automobile nuova, che teneva sempre in perfetto ordine e pulizia. I due avevano vissuto nello stesso condominio per oltre vent'anni, sin dalla costruzione dell'immobile a cui, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe partecipato anche l'arrestato in qualità di muratore.



Il 59enne, separato con figli grandi, abitava stabilmente da solo e da gennaio si era trasferito in una nuova casa a Limbiate. Nel corso della perquisizione nella nuova abitazione sono stati sequestrati sei coltelli, ma l'arma del delitto, a lungo cercata dai carabinieri nei campi di Cesate, non è stata ancora trovata.