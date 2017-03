Milano, rapina auto e fugge contromano a velocità folle in tangenziale: arrestato

La storia ha inizio alle 8,20 di mercoledì mattina, quando il 28enne ferma un automobilista di 22 anni a bordo di una Peugeot 206 che sta percorrendo via Amedeo a Milano dicendogli di essere ferito e di aver bisogno di un passaggio. Una volta a bordo, minaccia il proprietario dell'auto obbligandolo a scendere. Quest'ultimo chiama subito la polizia che riesce a intercettare l'auto rubata in via Giacosa. Il pregiudicato però non si ferma all'alt e fugge a velocità folle.



L'inseguimento in città e fuori - Due volanti si lanciano all'inseguimento in viale Monza, via Valtorta, di nuovo in viale Monza e poi via Palmanova, fino alla tangenziale Est in direzione sud. All'uscita Cam l'uomo viene costretto a fermarsi, ma lui non si arrende: ingrana la retromarcia, sperona le auto degli agenti e imbocca contromano la tangenziale Est, travolgendo un'altra auto della polizia intervenuta. La corsa finisce poco dopo contro un furgone che stava sopraggiungendo. L'uomo scende e cerca comunque di fuggire a piedi, aggredisce i poliziotti che riescono a immobilizzarlo soltanto facendo ricorso allo spray al peperoncino.



Alle 10,30 l'uomo viene finalmente arrestato per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per evasione dai domiciliari. Otto poliziotti sono rimasti contusi o feriti, tre di loro durante la colluttazione per ammanettare il pregiudicato. E il traffico sulla Tangenziale è rimasto bloccato per oltre un'ora.