Pavia, in bici contromano nella nebbia: incidente sfiorato in tangenziale

Pavia, tangenziale nord, nebbia fitta: tutto normale. Quando un automobilista urla, si accorge che sulla sua stessa carreggiata, contromano, c'e' una persona in bicicletta. Dopo pochi metri un altro, anche lui in bici cerca di imboccare la stessa strada in senso inverso. L' uomo alla guida filma tutto: fortunatamente i due non si sono fatti male , ma hanno rischiato la vita.

Più pericoloso ancora quando a prendere contromano le autostrade sono automobilisti e camionisti. Spaventoso l'incidente provocato il 3 settembre da un autotrasportatore sulla tangenziale di Torino nei pressi di Orbassano. L' uomo ha viaggiato in contromano per due chilometri. Un automobilista di 64 anni non e' riuscito ad evitarlo, e lo schianto gli è stato fatale.



In agosto un' 81enne a Barberino del Mugello era entrata sulla a 1 in senso sbagliato, a bloccarla sono stati gli stessi automobilisti. Per fortuna nessun incidente sulla Cisa quando questo autista con una manovra vietata e pericolosa, inverte il senso di marcia con il suo tir, mettendosi di traverso sulle carreggiate.



Su una superstrada in trentino un uomo è entrato nel senso di marcia contrario provocando un frontale con un auto di turisti. Il bilancio è stato di tre feriti, ma sarebbe potuta andare peggio. Ad accentuare queste distrazioni pericolose anche il tasso alcolico. Era ubriaco l'uomo alla guida di un tir bianco che ha circolato per due lunghissimi minuti in contromano sull'autostrada ligure seminando il panico.