Licenziamenti, Ikea: "Rammaricati per ricostruzione dei fatti, noi corretti"

"Ikea Italia si è mossa in ogni circostanza nel rispetto dei valori che ne guidano da sempre l'agire quotidiano e seguendo quanto previsto dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti". In una nuova nota, dopo il caso dei due licenziamenti nelle sedi di Corsico (Mi) e Bari, l'azienda ha voluto "fornire delucidazioni" nel rispetto "dei singoli coinvolti e degli oltre 6.500 co-worker" e esprime rammarico "per le ricostruzioni apparse in questi giorni restituiscono una versione dei fatti e una prospettiva che non rappresentano - né ora né in futuro - la visione e il valore di Ikea nel Paese".