Milano,carabiniere accoltellato alla gola mentre stava sedando una lite

11:53 - Un carabiniere è stato accoltellato alla gola durante una lite a Carugate, nel Milanese. Il brigadiere, che al momento dell'aggressione era libero dal servizio, stava cercando di riportare la calma tra due persone che litigavano in un bar. Trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso non è in pericolo di vita. L'aggressore, un marocchino di 39 anni pluripregiudicato, è stato arrestato. L'accusa, per lui, è di tentato omicidio.

Tra i suoi precedenti ci sono anche rissa e porto abusivo di armi. Al momento non risulta alcun provvedimento nei confronti dell'altro uomo coinvolto, un italiano, su cui l'autorità giudiziaria al momento si riserva di procedere. Il fatto è accaduto intorno alle 20 in un locale in via Cesare Battisti. Il militare appartiene al gruppo di Monza.



Il carabiniere stava andando a prendere la moglie nel suo negozio per festeggiare San Valentino. Si è accorto di una seria lite nel locale, il Cocoon, ed è intervenuto. E' stato soccorso dai presenti, mentre l'aggressore è stato fermato.