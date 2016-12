Milano: 21enne accoltellato in una rissa tra 20-30 persone, è grave

00:35 - Un 21enne è stato accoltellato a Milano, durante una lite con alcuni stranieri. Le sue condizioni sono gravi. Il ferito, Michele D.G., con precedenti per rapina, furto e rissa, è stato colpito all'addome ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Secondo la polizia sarebbe stato aggredito intorno alle 19.30 in piazza De Angeli, nel corso di una rissa scoppiata tra 20-30 persone, molte delle quali sudamericane.

Questo aprirebbe lo scenario di uno scontro tra bande rivali, le cosiddette pandillas, ma l'ipotesi è ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori. Al momento non sono stati fermati sospetti per l'aggressione.