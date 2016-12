Atterra a Orio con 25mila dosi di "droga dello stupro": arrestato 22enne

14:29 - La squadra mobile di Padova ha arrestato un ballerino 22enne con 25mila dosi di Gbl, la cosiddetta "droga dello stupro", all'aeroporto di Orio al Serio, Bergamo. Il ragazzo, residente a Cusano Milanino, stava rientrando da Barcellona, in Spagna. A fermarlo gli agenti dopo una segnalazione. L'accusa contro il ragazzo è di traffico di sostanze stupefacenti.

"Mio padre non lavora, mia madre è casalinga e io ho bisogno di soldi", avrebbe dichiarato agli agenti il giovane incensurato. Secondo il suo racconto, il 22enne sarebbe stato contattato da una persona che gli avrebbe proposto un compenso di 500 euro per trasportare in Italia il grosso quantitativo di sostanza stupefacente.



Nel suo bagaglio, suddivisi in cinque taniche, 12,5 litri di gamma butyrolactone, utili a confezionate 25mila dosi di Gbl.