Genova, lunedì consegna dei primi alloggi agli sfollati | Mit: "Dietro il crollo una probabile serie di concause"

Genova, i palazzi sgomberati sotto il ponte Morandi LaPresse 1 di 33 LaPresse 2 di 33 LaPresse 3 di 33 LaPresse 4 di 33 LaPresse 5 di 33 LaPresse 6 di 33 LaPresse 7 di 33 LaPresse 8 di 33 LaPresse 9 di 33 LaPresse 10 di 33 LaPresse 11 di 33 LaPresse 12 di 33 LaPresse 13 di 33 LaPresse 14 di 33 LaPresse 15 di 33 LaPresse 16 di 33 LaPresse 17 di 33 LaPresse 18 di 33 LaPresse 19 di 33 LaPresse 20 di 33 LaPresse 21 di 33 LaPresse 22 di 33 LaPresse 23 di 33 LaPresse 24 di 33 LaPresse 25 di 33 LaPresse 26 di 33 LaPresse 27 di 33 LaPresse 28 di 33 LaPresse 29 di 33 LaPresse 30 di 33 LaPresse 31 di 33 LaPresse 32 di 33 LaPresse 33 di 33 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

A stilare la graduatoria per l'assegnazione degli appartamenti sarà un algoritmo definito da menti umane. Saranno privilegiati, ha spiegato l'assessore comunale al Bilancio, Pietro Piciocchi, "persone con disabilità, nuclei familiari con minori in età scolare, quindi dai 3 ai 14 anni, cercando di allontanarli il meno possibile dalle loro scuole, in vista di settembre".



Toti: "Una casa per tutti entro otto settimane" - "Entro il 20 settembre - ha spiegato il governatore Toti - daremo altre 40 case grazie al contributo di Cassa depositi e prestiti. Entro settembre saranno ristrutturati altri 100 appartamenti i cui lavori inizieranno già in settimana. E poi ne arriveranno altri 150. Entro otto settimane al massimo ci sarà una casa per tutti. Nessuno deve restare indietro".



Inoltre le persone che per motivi di sicurezza sono state costrette a lasciare le proprie case in seguito al crollo del ponte potranno usufruire gratis del trasporto taxi per recarsi presso le proprie abitazioni ogni volta che devono recuperare oggetti personali o di qualsiasi altro tipo. Lo hanno deciso l'amministrazione comunale e la Cooperativa Radio Taxi che ha messo a disposizione anche un numero telefonico da contattare in caso di necessità. Le persone saranno accompagnate negli appartamenti da personale della protezione civile e dai vigili del fuoco.



Commissione Mit: "Crollo dovuto a concause" - Sulle macerie del ponte Morandi intanto c'è stato il sopralluogo della commissione ispettiva del Mit. Il presidente, Roberto Ferrazza, ha spiegato che il crollo potrebbe essere stato determinato da "una serie di concause" e non solo dalla rottura di uno strallo. "La procura - ha aggiunto - ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi proposte da Anas, dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura".



L'autorità portuale: "In un mese possibile creare i bypass" - In un mese dal dissequestro delle aree è possibile creare i bypass per ripristinare a Genova i collegamenti merci ferroviari, oltre a quello stradale nell'ex area Ilva. Lo ha detto il presidente dell'Autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale, Paolo Emilio Signorini, sui possibili collegamenti alternativi dopo il crollo del ponte Morandi. I tempi per il dissequestro, da quanto emerge, potrebbero essere molto brevi, anche di giorni.