Lecce, ladri di sabbia: rubavano rena dalla spiaggia pubblica

Asportavano sabbia dalla foce di un canale di bonifica e la riversavano in una spiaggia privata con l'aiuto di escavatore e autocarro. Per farlo però non avevano nessuna autorizzazione. E' successo a Salve, in provincia di Lecce. Nei guai sono finiti il proprietario del lido e il titolare dell'azienda che eseguiva le operazioni di rimozione e trasporto. L'area interessata, circa 150 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro. I ladri di sabbia pubblica dovranno rispondere dei reati di: distruzione e deturpamento di bellezze naturali, deviazione di acque e modifica dei luoghi.