Roma, Virginia Raggi in ospedale per malore: "Ora sto bene, torno al lavoro"

Virginia Raggi è stata ricoverata per diverse ore all'ospedale San Filippo Neri di Roma per alcuni accertamenti in seguito ad un malore avuto in prima mattinata. "Le sue condizioni sono in miglioramento", ha fatto sapere il direttore sanitario dell'istituto. Verso le 18 è stata dimessa e si è subito recata al Campidoglio per partecipare all'incontro con i proponenti sullo stadio della Roma. "Sto bene. Grazie a tutti per l'affetto", ha scritto la Raggi su Facebook.