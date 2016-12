Roma, con l'auto sfonda sbarramenti di piazza San Pietro: bloccato dalla polizia

Un 64enne italiano mentalmente instabile ha fatto irruzione con la sua auto in piazza San Pietro , a Roma , sfondando le transenne e abbattendo gli altri sbarramenti interni. L'uomo è stato subito bloccato dagli agenti di polizia. Nell'episodio non risultano persone ferite.

Come reso noto dalla Questura di Roma, dopo aver speronato una volante della polizia, l'uomo a bordo di un'auto ha imboccato contromano via di Sant'Uffizio ed è entrato a piazza San Pietro sfondando le transenne. Fermato dagli agenti della polizia che stavano presidiando l'obiettivo sensibile, è risultato in cura presso un centro di salute mentale.