Jesi, una dichiarazione d’amore affissa sui muri: è caccia alla ragazza del mistero

A Jesi una ragazza misteriosa è alla ricerca del principe azzurro dopo un incontro in discoteca. Barbara d'Urso con le telecamere di Pomeriggio Cinque cerca di scovare la misteriosa donna. A destare l’interesse della conduttrice sono dei manifesti di 2 metri per 20 attaccati in tutti i quartieri della città con l'immagine di un leone e la scritta: "Ciao Mr. X, ti porto nel cuore perché per mano non lo posso fare. Felice giorno".



Barbara D'Urso ha prontamente "sguinzagliato" il suo inviato Vito Paglia spedendolo in città nella speranza che la donna potesse palesarsi e rivelare la sua identità. Purtroppo però sulla ragazza aleggia ancora il mistero: “Magari è una trovata pubblicitaria ma io sono una romanticona e a noi piace sognare”, ha sottolineato Barbara d’Urso.