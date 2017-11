Ischia, nuova casa per la famiglia di Ciro

Una casa nuova dove ricominciare. Per la famiglia di Ciro, il bambino eroe uscito per ultimo dalle macerie della sua palazzina crollata, dopo la scossa di terremoto che ha colpito ischia il 22 agosto scorso, si tratta di un nuovo inizio. È stato don Pasquale Mattera, parroco della chiesa di Fontana, con l’appoggio del vescovo Pietro Lagnese, a mettere a disposizione della famiglia un'abitazione. "Per noi è come una reggia", il commento commosso di mamma Alessia.