Ischia, sono 1.177 gli sfollati assistiti dalla Protezione civile

E' salito a 1.177 il numero delle persone rimaste senza casa dopo il terremoto del 21 agosto a Ischia e assistite dalla Protezione civile. Secondo i dati dei Comuni, 897 cittadini di Casamicciola sono stati ospitati in prevalenza negli alberghi, come i 231 di Lacco Ameno, mentre altri 30 hanno trovato alloggio al Palazzetto dello Sport di Forio. I rimanenti 19 sono in parte in un albergo a Forio, in parte in un'altra struttura ricettiva dell'isola.