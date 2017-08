Mattarella in visita a Ischia dopo il terremoto saluta il piccolo Pasquale

"Siamo qui per aiutarvi, è la nostra priorità": sono queste le parole rivolte dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ai cittadini di Ischia, colpita dal terremoto otto giorni fa. Il Capo dello Stato si è recato sull'isola in elicottero per visitare i luoghi devastati dal sisma, compresa la "zona rossa" di Casamicciola. "Non siamo un popolo di abusivi", hanno detto alcuni ischitani rivolgendosi a Mattarella.