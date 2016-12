Giulio Regeni, l'ambasciatore a Il Cairo rientrato a Roma Egitto accusa l'Italia di sfruttare politicamente il caso

L'ambasciatore è rientrato in Italia - L'ambasciatore italiano in Egitto, Maurizio Massari, come previsto, ha lasciato Il Cairo ed è rientrato domenica in Italia. Massari, salutato da un funzionario dell'ambasciata allo scalo egiziano, non ha rilasciato dichiarazioni.



Dopo il rifiuto degli investigatori egiziani di consegnare i tabulati, il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni avrebbe intenzione, secondo Il Corriere della Sera, di esaminare con l'ambasciatore italiano Maurizio Massari quali provvedimenti prendere.



A livello politico il ventaglio delle possibilità prevede il raffreddamento delle relazioni, ovvero un "downgrade" del livello dei contatti (missioni e consultazioni delegate a sottosegretari o funzionari, non più a ministri) e, ovviamente, il congelamento dei vertici intergovernativi annuali. Quello di quest'anno, che era in agenda pur senza una data, a meno di svolte clamorose non si terrà.



Le sanzioni economiche e il blocco di tutti gli accordi commerciali (si parla di 5 miliardi di investimenti, a partire dal maxi giacimento di gas di Zohr) viene, almeno per il momento, ritenuta l'ultimissima ratio, nel caso in cui la situazione dovesse irrimediabilmente precipitare. Ma sarebbe il proverbiale punto di non ritorno e comunque per un passaggio del genere sarebbe necessario un sostegno concreto dei partner europei, dal momento che misure unicamente bilaterali finirebbero per essere inefficaci e inutilmente autolesionistiche.



"I nostri investigatori spiati in Egitto" - Intanto è emerso che i nostri investigatori, durante la missione in Egitto, sarebbero stati spiati. E' quanto rivela La Repubblica. Non solo. Per per otto settimane, tra il 5 febbraio e il 30 marzo, Il Cairo avrebbe monitorato ogni mossa anche del personale diplomatico.



L'Egitto discuterà delle possibili ricadute del gesto italiano - Il parlamento egiziano, "nella prima seduta della settimana in corso" che in Egitto è iniziata sabato, discuterà del richiamo dell'ambasciatore d'Italia a Il Cairo per il caso di Giulio Regeni. Lo ha previsto un deputato, Hussein Aboul Wafa, come riferisce il sito del quotidiano egiziano Youm7. L'esponente del partito 'uturo di una patria ha sostenuto che l'assemblea parlamentare egiziana dibatterà fra l'altro la "possibilità di stabilire contatti con il parlamento italiano per discutere le ricadute" del richiamo dell'ambasciatore Maurizio Massari, scrive il sito.