Sfregiata con acido, Gessica Notaro dimessa dall'ospedale di Cesena

Gessica Notaro è stata dimessa dall'ospedale Bufalini di Cesena dove era ricoverata dal 10 gennaio dopo l'aggressione con l'acido subita dal suo ex compagno Edson Tavares , ora nel carcere di Forlì. Nelle ultime settimane la 28enne ha subito tre interventi, due al volto e uno all'occhio sinistro, quello più compromesso dall'acido. Bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire se potrà recuperare completamente la vista.

In agosto l'uomo si era reso autore di altri maltrattamenti e a suo carico era stato aperto un fascicolo sfociato in un provvedimento di ammonimento. Poi, l'aggressione con l'acido e il calvario in ospedale della donna sottoposta a tre interventi.