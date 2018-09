Rimini, tappezzò il centro con volantini pro Mussolini: condannato a sei mesi

E' stato condannato a sei mesi di reclusione per apologia di fascismo Davide Fabbri detto "il Vikingo", che a gennaio aveva tappezzato il centro storico di Rimini di volantini con l'immagine di Benito Mussolini e la scritta "Per un mondo più pulito torna in vita zio Benito". L'uomo, 52 anni, dovrà inoltre pagare una multa di 4.625 euro. Il gip ha applicato la legge Scelba (1952), che vieta la ricostituzione e la propaganda del partito fascista.