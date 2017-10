Apologia di fascismo, Alessandra Mussolini attacca: legge cialtrona

"Io per esempio se mostro la foto mi becco due anni e sei mesi perché c'è la variante mediatica", afferma con tono provocatorio la Mussolini mostrando, in studio, uno scatto del nonno. "Quando la gente per strada mi chiede di autografare una foto cosa succede mi arrestano? Non posso più andere in giro?". "Ma perché non mandano in galera quelli che veramente rubano, stuprano e delinquono?".



La Mussolini parla di una "legge di comodo" e senza contenuti che fa solo chiacchierare. Il nuovo testo approvato dalla Camera, con l'opposizione di destre e M5s, punisce con la reclusione "chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco". Sarà quindi vietato il saluto fascista o la vendita di immagini e gadget sui due dittatori. Le pene subiscono un aumento se le immagini vengono diffuse via internet.