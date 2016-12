A Faenza un prete-detective come Don Matteo: incastra i ladri di elemosine

11:21 - A Faenza, in provincia di Ravenna un parroco si è improvvisato detective e ha smascherato i ladri delle monetine delle offerte nella chiesa di San Domenico. A dare i primi indizi e a mettere il sacerdote sulla buona strada è stato un filmato delle telecamere di sicurezza. Il video mostrava due volti a lui noti e così ha chiamato il 113. La polizia ha così arrestato una 25enne e un 40enne di Imola. Disoccupati e con precedenti la coppia eveva inventato un metodo molto efficace: un metro rigido estraibile di plastica con all'estremità un linguetta di biadesivo per potere così pescare monetine e banconote dalle cassette per l'elemosina.

Gli agenti hanno anche trovato nella borsetta della ragazza un contenitore in metallo con un centinaio di pezzi già appositamente sagomati di nastro bi-adesivo e qualche banconota da cinque euro parzialmente strappata; mentre nelle tasche dell’uomo c’era una piccola torcia a led. Tutto questo è valso alla coppia l’arresto, mentre per il colpo di dieci giorni prima è scattata, per ora solo la denuncia.