Cassazione: "Stop alla paghetta se la figlia maggiorenne non cerca lavoro"

Niente più “paghetta” dai genitori se i figli maggiorenni non cercano lavoro. È questa la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso di un papà contro la figlia 35enne con sentenza numero 22314/2017. L’uomo ha ottenuto la revoca dell’assegno di mantenimento, precedentemente disposto in favore dell’ex moglie. Se padre e madre, dunque, riusciranno a dimostrare che i figli disoccupati non si impegnano abbastanza per cercare lavoro potranno decidere di non contribuire al loro mantenimento.