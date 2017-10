Carta d'identità, chi la perde potrà rinnovarla direttamente al Comune

Se finora quando si perdeva la carta d'identità bisognava prima rivolgersi alle forze dell'ordine per la denuncia e, solo in un secondo momento, andare in Comune per chiedere il duplicato, a breve potrebbe non essere più così. Il commissario straordinario per la razionalizzazione e la revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche, Yoram Gutgeld, ha annunciato, nel corso di un'audizione parlamentare, di voler snellire il processo di rinnovo del documento di identità in caso di smarrimento o furto. Basterà andare direttemente agli uffici comunali, senza la denuncia della polizia o dei carabinieri.