Patenti, più di 60.000 sono intestate a ultra 90enni

Il numero diventa significativo se si considera che dopo gli 80 anni la patente va rinnovata ogni 24 mesi che potrebbero ridursi a 12 con l'approvazione del nuovo codice della strada. La patente inoltre non ha limiti d'età: finché il conducente presenta i requisiti psico-fisici per guidare può richiedere il rinnovo innumerevoli volte. Dal punto di vista assicurativo guidare per gli anziani non è però molto conveniente. Confrontando le migliori Rc auto si scopre che il miglior prezzo per un ultra 90enne è pari al doppio del prezzo riservato a chi ha 40 anni.