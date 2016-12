Napoli, 17enne travolto dal treno: si ipotizza un gioco pericoloso

Un giovane di 17 anni è stato travolto da un treno lungo la linea Napoli-Roma. La tragedia è avvenuta mercoledì sera nei pressi di San Pietro a Patierno, alla periferia di Napoli . Gli investigatori ipotizzano che non si sia trattato di un incidente ma di un gioco pericoloso , di moda tra i giovani. Il ragazzo, con un amico, ha infatti scavalcato la rete di recinzione camminando lungo i binari quando all'improvviso è arrivato l'Intercity.

Gli investigatori stanno ora attendendo che l'amico della vittima, tuttora sotto shock, si riprenda per fornire chiarimenti sull'accaduto: il sospetto è che i due fossero impegnati in una specie di sfida, camminando in equilibrio sui binari.