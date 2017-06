Caserta, uccide a coltellate il nuovo compagno dell'ex moglie

Sangue a Cellole, nel Casertano. Giovanni Calenzo , 54 anni, ha ucciso a coltellate il compagno dell'ex moglie. La vittima è Giuseppe Capraro , piccolo imprenditore di 61 anni. L'aggressore, pregiudicato e disoccupato, era uscito ad aprile dal carcere, dopo essere stato arrestato per stalking e maltrattamenti proprio su denuncia della sua ex.

Calenzo ha atteso che la coppia aprisse le finestre ed ha fatto irruzione in casa, a piano terra, armato di due coltelli. In preda a un raptus ha colpito più volte Capraro, che ha inutilmente provato a difendersi. La donna ha dato l'allarme chiamando i carabinieri, che hanno bloccato Calenzo dopo una colluttazione non lontano dal luogo del delitto.