Avellino, 71enne uccide la sorella al culmine di un litigio

Un uomo di 71 anni ha ucciso la sorella, di 78, strangolandola all'interno di un appartamento nel centro di Avellino . Il delitto sarebbe stato compiuto al culmine di un litigio. L'omicida, pensionato residente a Bologna, si recava sempre più spesso nella città campana ospite in casa della sorella, l'ex dipendente comunale Giuseppina Bellizzi . L'uomo ha anche aggredito con un coltello un altro fratello, che era intervenuto in aiuto della donna.

I dettagli della tragedia sono stati riferiti proprio dall'altro fratello, che abita poco distante, chiamato in soccorso dalla vittima. Entrato nell'abitazione, è stato aggredito dal 78enne con un coltello ed è rimasto ferito, non in modo grave, ad una mano. Prima di darsi alla fuga ha chiuso in casa il fratello e chiamato i carabinieri che l'hanno fermato.