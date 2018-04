Bergamo, sparatoria in una sala slot: uccisi un uomo e una donna Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 LaPresse 11 di 14 LaPresse 12 di 14 LaPresse 13 di 14 LaPresse 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Proprio all'interno di un grande centro commerciale Carlo Novembrini, 51 anni, e Maria Rosa Fortini, 40, di Sergnano (Cremona), sono stati assassinati dal fratello minore di lui, Maurizio, mentre la sorella aspettava in auto fuori dal locale, pronta alla fuga. I due sono poi stati raggiunti e bloccati dai carabinieri del comando di Bergamo nella zona di Treviglio e portati in caserma per essere interrogati. Viaggiavano a bordo di una Panda bianca guidata dal fratello di Novembrini, per il quale è subito scattato il fermo come indiziato al delitto. Non risultano invece provvedimenti a carico della sorella. Sfuma dunque l'ipotesi di un regolamento di conti della criminalità organizzata, come faceva pensare la spregiudicatezza dell'azione: si tratta in realtà di un movente legato alla vita privata. I militari hanno anche trovato l'arma del delitto.



Le vittime - L'uomo ucciso, Carlo Novembrini, era nato a Gela nel 1967, come anche la donna, Maria Rosa Fortini del 1978. Novembrini, che in passato è stato sottoposto per alcuni anni al 41 bis in carcere, legato al clan Madonia, è morto dopo essere stato raggiunto da un colpo alla testa e uno al corpo, mentre la sua compagna è stata colpita da una prima pallottola e finita con un colpo alla testa.



La dinamica dell'omicidio - ​Il duplice omicidio è avvenuto nella sala slot della catena Gold Cherry attorno alle 18:15 di mercoledì. Sceso dalla Panda parcheggiata fuori, sarebbe entrato nella sala delle slot machine e a colpo sicuro avrebbe fatto fuoco contro la coppia. Poi sarebbe uscito per darsi alla fuga. Le squadre del 118 sono arrivate immediatamente, ma i tentativi di salvare i due sono stati vani.