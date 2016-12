Maltempo, disastri in Calabria Danni ingenti, soccorsi all'opera

Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco - Per tutta la notte sono proseguite le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco in Calabria. La situazione più critica nel Reggino, dove i pompieri hanno effettuato fin qui 200 interventi di soccorso. Operazioni in corso ad Ardore, S. Ilario, Bovalino, Bianco e S. Lucia. A Ferruzzano un nucleo familiare di tre persone è stato salvato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo che essere rimasto intrappolato nella propria autovettura trascinata da un corso d'acqua. A Cosoleto una frana ha coinvolto un'abitazione, tratti in salvo dai vigili del fuoco i tre occupanti.



Squadre al lavoro anche lungo la SS 106 Ionica, bloccata in diversi tratti. In appoggio al personale di Reggio Calabria, sono arrivati uomini anche dai comandi di Cosenza, Catanzaro, Napoli, Avellino, Taranto e Potenza.



Numerosi gli interventi per la messa in sicurezza delle case a Vibo Valentia, con lo sgombero precauzionale di una famiglia per l'inagibilità della propria abitazione. 150 in totale gli interventi effettuato nella provincia di Vibo e 110 quelli nel Catanzarese.



Calabria, recuperato il cadavere del disperso - Mentre continua la pioggia incessante in Calabria, è stato trovato il cadavere di Salvatore Comandè, l'uomo che risultava disperso dal pomeriggio di sabato a Taurianova dopo essere stato trascinato da un torrente ingrossato. Il corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco sull'argine del torrente San Nicola, ad alcune centinaia di metri a valle del punto in cui era stato travolto.



In Calabria 600 mm di pioggia - Sulla regione sono caduti 600 mm di pioggia in 48 ore, con venti che hanno raggiunto gli 80 chilometri orari. Secondo i rilevamenti dell'Arpacal, a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) sono caduti 600 mm di pioggia nelle ultime 48 ore, 234 mm nelle ultime 24 ore; a Fabrizia Cassari (Vibo Valentia) 420 mm in 48 ore, 159 mm in 24 ore; ad Antonimina Canolo Nuovo (Reggio Calabria) 380 mm in 48 ore, 165 mm in 24 ore; a Mongiana (Vibo Valentia) 380 mm in 48 ore, 126 mm in 24 ore; ed a Platì (Reggio Calabria) 370 mm in 48 ore, 200 in 24 ore.



Tutta questa pioggia ha provocato "un generale e considerevole innalzamento dei livelli idrometrici" di tutti i corsi d'acqua. Ad esempio sulle Serre vibonesi, l'Ancinale, che sfocia nello Ionio nel soveratese, e' stato raggiunto il livello di 4,95 m. Alla pioggia si è accompagnato il vento con raffiche fino a 80 Km/h su tutta la regione, specie sul versante ionico e mareggiate lungo le coste esposte.



Diversi paesi isolati - Alcuni paesi della Locride, sul versante ionico reggino, risultano isolati a causa di una serie di smottamenti che hanno ostruito le strade che vi conducono. Risultato isolati Platì, Sant'Agata, Caraffa del Bianco e Ferruzzano. Sul versante opposto, quello Tirrenico, a Gioia Tauro, il sindaco ha disposto lo sgombero in via precauzionale di alcune abitazioni nel timore dell'esondazione del torrente Budello che già in passato ha provocato danni.