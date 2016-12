Meteo, ancora piogge su Calabria e Sicilia: bel tempo al Centronord

PREVISIONI PER DOMENICA - Oggi tempo soleggiato al Centronord, anche se non mancherà un po' di nuvolosità innocua nel basso Lazio e nelle zone appenniniche di Marche, Abruzzo e Molise. Ancora molte nubi al Sud e nelle due Isole maggiori con piogge e rovesci in Calabria, particolarmente intensi e abbondanti nella parte meridionale della regione con il rischio di nubifragi. Avremo rovesci e temporali sparsi anche in Sicilia, più intensi e con la possibilità di locali nubifragi sul settore ionico e nell'area dello Stretto di Messina. In Sardegna piogge deboli e isolate lungo la costa tirrenica e nel cagliaritano. Dalle prime ore di domani (lunedì), comunque, i fenomeni tenderanno ad attenuarsi progressivamente sulla Calabria meridionale. Venti orientali, da forti a burrascosi su mar Ionio, Calabria meridionale, basso Tirreno e Canale di Sardegna con mari agitati. Temperature senza grandi variazioni, clima diurno particolarmente mite, specialmente al Centronord. La nostra previsione per domenica ha un Indice di Affidabilità molto alta al Centronord (IdA: 99 al Nord e 95 al Centro), medio-alto al Sud (IdA 85).



PREVISIONI PER LUNEDI' - Lunedì piogge deboli e residue in mattinata nel sud della Calabria, in successivo e definitivo esaurimento. In Sicilia le precipitazioni si concentreranno nel settore ionico, dove saranno ancora localmente intense, soprattutto nel sud est, anche sotto forma di temporali; fenomeni più isolati nel resto dell'Isola, ma con tendenza in serata a generale e graduale miglioramento. In Sardegna nuvolosità variabile con occasionali deboli piovaschi nel Cagliaritano. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso. Locali banchi di nebbia nella successiva notte sulla Val Padana occidentale. Temperature minime in generale diminuzione, clima freddo all'alba nelle regioni settentrionali, dove potremo anche localmente scendere sotto i 5 gradi. Temperature massime stazionarie o in lieve aumento al Centrosud. Clima diurno sempre mite per il periodo, con valori da nord a sud intorno ai 20 gradi. Venti in attenuazione, moderati orientali attorno alle Isole maggiori e sul basso Tirreno. Indice di Affidabilità della previsione di 99 al Centronord, 90 al Sud.



LA TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - Da martedì, finalmente, il tempo migliorerà in tutto il Sud, compresa la Sicilia. Per le regioni meridionali si apre una lunga fase di tempo stabile, per lo più soleggiato e mite. Al Nord, in Sardegna e sulle regioni centrali tirreniche fino a giovedì assisteremo ad alcuni passaggi nuvolosi per il transito di una debole perturbazione: non si escludono isolate e deboli piogge martedì all'estremo Nordovest e sulla Sardegna orientale, tra mercoledì e giovedì ancora in Sardegna. Da venerdì un robusto anticiclone si rafforzerà su tutta l'Italia, garantendo per un lungo periodo tempo stabile e per lo più soleggiato, ma con un rischio maggiore di nebbie e nubi basse sulle pianure del Nord e nelle valli del Centro.