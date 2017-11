Uno spettacolo imperdibile quello dei cavalloni e di un capriolo sulla spiaggia di Cala di Forno, una delle più suggestive della Maremma grossetana. Il cucciolo, sceso a riva dai Monti dell'Uccellina, davanti al mare mosso inizia la sua "danza". Salta, corre, si immerge e sembra divertirsi come un bimbo al luna park. Per nulla intimorito dal mare infuriato. E in pochi giorni per il video che testimonia i giochi acquatici del capriolo è boom di visualizzazioni.