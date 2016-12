Varazze, capriolo in preda al panico si getta in mare: salvato da un titolare di uno stabilimento balneare

Un capriolo è stato salvato nelle acque di Varazze, in Liguria: probabilmente spaventato dalla presenza di numerose persone durante la sua tranquilla "passeggiata", ha deciso di buttarsi in mare. Ad accorgersi dell'animale in preda al panico è stato il titolare di uno stabilimento balneare: il gestore del bagno, in jeans e t-shirt, non ha perso tempo e si è gettato tra le onde, recuperando il capriolo e trasportandolo in braccio fino alla riva.